Villingen-Schwenningen Skater können ihre Wünsche bei Workshop einbringen

Nachdem es erste Vorplanungen gab, die voraussichtlichen Kosten in Höhe von 350 000 Euro ermittelt sind, die Stadt gemeinsam mit interessierten Jugendlichen die Skateanlage in Singen besichtigt und einen ersten Workshop angeboten hat, wird das Vorhaben am Samstag noch konkreter. Im Spektrum stellen die Planer den Entwurf für den Skatepark vor und stehen für Diskussionen über die verschiedenen Varianten zur Verfügung. Das auf Skateanlagen spezialisierte Architekturbüro Skateshapes, das im süddeutschen Raum schon verschiedene Skateparks umgesetzt hat, ist für die Planungen am Klosterhof beauftragt.

Um die konkreten Wünsche der Jugendlichen abzufragen, gab es Ende Oktober einen ersten Beteiligungsworkshop mit Christian Thomas von "Skateshapes", den städtischen Fachämtern und interessierten Skatern. "Die Workshop-Teilnehmer waren begeistert über die Möglichkeit, den Skatepark mitgestalten zu können und freuen sich, dass dieser schon bald gebaut werden soll", resümierte Cornelia Gärtner, verantwortliche Architektin beim Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau.

Rund 15 Interessierte, vom zehnjährigen Scooterfahrer bis zum semiprofessionellen Skater, nutzten die Gelegenheit, um ihre Ideen und Wünsche für die neue Anlage am Klosterhof beim ersten Workshop-Tag im Jugend- und Kulturzentrum K3 in Villingen einzubringen.