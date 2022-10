1 Matthias Ziegler, Schulleiter der Landesschule des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), in Villingen-Schwenningen. Foto: Wirtschaftsförderung SBH

Für Matthias Ziegler ist sein Job als Leiter der Landesschule des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Villingen-Schwenningen Berufung. In seiner Freizeit kann er in der Ferienregion Schwarzwald-Baar-Heuberg nach Herzenslust seinen Hobbys frönen.















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - Die Arbeit an und mit Menschen in Notfallsituationen – kein Job wie jeder andere. Matthias Ziegler und sein Team der DRK Landesschule Baden-Württemberg bereiten junge Menschen genau darauf vor. Als Schulleiter der Landesschule des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Villingen-Schwenningen unterstützt er unter anderem künftige Notfall-Sanitäternnen und -Sanitäter darin, die Kompetenzen für ihre spätere anspruchsvolle Tätigkeit zu entwickeln.

Villingen-Schwenningen punktet in Gesundheitsversorgung

Seit 2018 leitet Ziegler die neu etablierte Bildungseinrichtung der DRK Landesschule und geht damit nicht nur seiner Profession, sondern auch seiner beruflichen Leidenschaft nach. Deshalb ist er insbesondere in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg genau richtig, findet er: „Villingen-Schwenningen ist für uns ein idealer Standort. Wir haben hier einzigartige Strukturen und Kompetenzen im Bereich der Gesundheitsversorgung und Notfallmedizin. Neben dem Schwarzwald-Baar-Klinikum, beinhalten diese einen sehr modernen Rettungsdienst inklusive einer neuwertigen Rettungsleitstelle sowie den 24-Stunden-Standort des Rettungshubschraubers“, erklärt Ziegler.

Die Ballung dieser Einrichtungen und Strukturen an einem Standort sorge für spannende Synergien. Gemeinsam mit dem Klinikum und der Hochschule in Furtwangen sei es zum Beispiel gelungen, zwei Pilotprojekte im Bereich des simulationsbasierten Lernens nach Villingen-Schwenningen zu holen und zu entwickeln.

Innovationspotentiale zu erkennen und gemeinsam mit anderen Pionieren zu modernen Lehr- und Lernkonzepten weiterzuentwickeln, sind für Matthias Ziegler wesentliche Antreiber seiner Motivation.

Im Schwarzwald zuhause

Als gebürtiger Villinger wuchs Matthias Ziegler in Niedereschach auf. Aufgrund der Ausbildung, des Studiums und seiner Berufstätigkeit hat er bereits einige Stationen durchlaufen und andere Regionen kennengelernt. Weder seine Ausbildungszeit in Heilbronn noch sein vierjähriger Aufenthalt in Ravensburg und Isny, wo er ebenfalls eine Bildungseinrichtung für das DRK aufgebaut hat, haben es geschafft, ihn von seiner Heimat „wegzulocken“. Der Schwarzwald ist und bleibt sein Lebensmittelpunkt. „Klar, sag niemals nie, wenn es einen dann doch nochmal wo anders hinzieht“, so Ziegler. „Aber im Grunde bin ich in Villingen-Schwenningen zuhause.“

Was den Wert der Heimat ausmacht? Für Matthias Ziegler sind es viele Aspekte: „Ich empfinde die Region um Villingen-Schwenningen als sehr vielfältig: Wir haben hier ein breites Freizeitangebot und sind sehr nah an der Natur. Wenn ich eine Auszeit von der Stadt brauche, setze ich mich aufs Fahrrad und bin schnell draußen im Grünen. Im Schwarzwald kommt der Frischluftfan bei den vielen Wanderrouten voll auf seine Kosten.

Villingen-Schwenningen schreibt Kultur groß

Zur Lebensqualität zählt für den Schulleiter auch die kulturelle Vielfalt: „Was mir persönlich sehr wichtig ist, ist die Musik.“ Deshalb schätzt Ziegler das Event-Angebot seiner Heimat, das vom Punkrock-Konzert bis hin zu Auftritten von Weltstars aus dem Jazz reicht. Auch das Angebot für Kunstbegeisterte sei vielfältig und hochwertig, schwärmt er. „Neben den unterschiedlichen Museen gibt es beispielsweise in St. Georgen einen kleinen Kunstverein Namens „Global Forest“. Ein Besuch bei deren Veranstaltungen lohnt sich immer.“

Besonders gut gefällt Ziegler aber auch die facettenreiche Vereinslandschaft und das ehrenamtliche Engagement ihrer Mitglieder. „Ich bin unter anderem Mitglied im Jazz-Club und engagiere mich gerne in meinem Lieblingsverein FC 1922 Kappel, mit dem wir in diesem Jahr das 100-jährige Jubiläum feiern dürfen.“

Region gut aufgestellt in Bildung und Medizin

Aus Sicht des Experten Matthias Ziegler ist die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg in Sachen Bildung und Medizin herausragend aufgestellt. Gerade die Gesundheitswirtschaft zählt zu den wesentlichen Zukunftstreibern im Zeitalter der Digitalisierung. Medizin, Forschung, Lehre und Bildung kommen hier in nächster Nähe zusammen.

Auch hier ist Ziegler am Puls der Zeit. Als Pionier und Macher im Bereich digitaler und simulations-basierter Lernumgebungen sieht er seine Stärken vor allem im Networking Bereich. Die Leuchtturm-Projekte in der medizinischen Simulation stärken den Standort Schwarzwald-Baar-Heuberg und eröffnen neue Möglichkeiten und einen interdisziplinären Austausch. So arbeitet Matthias Ziegler konsequent weiter an dem, was ihm besonders am Herzen liegt: Sinn stiften.