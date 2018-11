Villingen-Schwenningen Sinnieren über Lebenserfahrungen geht in nächste Runde

Nach einem erfolgreichen Berufsleben, im etwas fortgeschrittenen Alter, darüber öffentlich zu sinnen, kann für die Zuhörer ein großer Gewinn werden. Jeder wird anders beantworten, was sein Leben ausgemacht hat und was ihm besonders wichtig ist. Darin liegt der besondere Reiz der kommenden Veranstaltung mit den beiden Gästen am Donnerstag, 29. November, um 17 Uhr im Pro-Kids-Café im Hof des Uhrenindustriemuseums.

Dann sind zwei Künstler, Meister ihres Faches, eingeladen – deshalb steht der Abend unter dem Thema "Kunst – fühlen, denken, machen".

Lucy Lachenmaier ist Literaturwissenschaftlerin und vielen in der Region bekannt als kompetente Organisatorin von Literaturtreffs, Volkshochschulkursen, Lesungen, Buchbesprechungen und des Literarischen Quartetts. Ihre spannende "Lese-Geschichte" verdeutlicht, dass sie Literatur nicht konsumiert, sondern geistig und seelisch verarbeitet und genießt. Sie wird, so die Veranstalter, verraten, welches ihr Lieblingsbuch ist.