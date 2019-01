VS-Villingen. Auch 2019 lädt die evangelische Kirchengemeinde Villingen und Bezirkskantor Marius Mack zum "Singen zur Marktzeit" ein. An diesem Samstag, 26. Januar, 11 Uhr, startet das Offene Singen, das immer am vierten Samstag im Monat ab 11 Uhr in der Johanneskirche in der Gerberstraße in Villingen stattfindet, in das neue Jahr. Neben Liedern rund um den Winter hat Marius Mack einige Kanons zur Jahreslosung 2019 vorbereitet. Der Eintritt ist frei.