Villingen-Schwenningen Singen zur Marktzeit geht ins zweite Jahr

VS-Villingen. Am Samstag, 27. Januar, 11 Uhr, startet das Singen zur Marktzeit in das zweite Jahr. Nach den erfolgreichen Veranstaltungen 2017 hat Bezirkskantor Marius Mack auch im neuen Jahr abwechslungsreiche Programme ausgesucht. So lädt er immer am vierten Samstag im Monat um 11 Uhr zum gemeinsamen Singen in die Johanneskirche Villingen ein. Passend zur Jahreszeit stehen Lieder und Kanons über den Winter auf dem Programm. Der Eintritt ist frei.