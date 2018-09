Villingen-Schwenningen Singakademie startet

In den Chorgruppen, die in diesem Schuljahr am Freitagnachmittag stattfinden, können Kinder ab vier Jahren und Jugendliche bis zum Abitur teilnehmen. Erstes Treffen von "DoReMi" ist am Freitag, 14. September, 15 Uhr, im Gemeindesaal der Pauluskirche, Kalkofenstraße 41. Die Aufteilung erfolgt nach jeweiligem Alter in drei Gruppen: Bei den Singmäusen können Kinder ab vier Jahren bis zur Einschulung singen, im Kinderchor versammeln sich die Grundschulkinder und alle Kinder und Jugendlichen ab der fünften Klasse singen im Jugendchor "a tempo!". Unter der Leitung von Lea Decker und Bezirkskantor Marius Mack stehen in diesem Schuljahr Auftritte beim Weihnachtsmarkt, in Konzerten und im Gottesdienst sowie die Aufführung eines Musicals auf dem Programm. Infos im Internet www.kirchenmusik-vs.de.