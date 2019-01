Villingen-Schwenningen Sind sie in VS nötig?

Wie sieht die Situation in VS aus? Grundsätzlich gibt es in VS von Seiten der Stadt keine Frauenparkplätze, so Oxana Brunner von der Pressestelle. Diese seien im Falle der Stadt Eichstätt nach einer Vergewaltigung im Jahr 2016 angelegt worden. Die Ausgangssituation sei in VS aber eine andere, so Brunner. Aus diesem Grund sind aktuell auch keine Frauenparkplätze geplant, man "ist aber auch nicht dagegen". In Parkhäusern sind sie allerdings teilweise vorhanden.