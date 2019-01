Villingen-Schwenningen Sind Pferde bei Umzügen Tierquälerei?

Wegen des falschen Umgangs mit den Rössern sieht der Doppelstädtler die öffentliche Sicherheit gefährdet. Die Tiere könnten durchgehen. "Es geht hier nicht um mich. Es geht darum, dass der Zuschauer am Straßenrand weiß, wer hier eigentlich vorbeireitet", erklärt der Senior. "Freiwillig geht kein Pferd zum Festumzug, aber man kann das Tier vernünftig vorbereiten, dass es das Ganze gut übersteht." In Rottweil würde dies auch getan, meint Maier. Dort würden die Tiere angemessen behandelt.

Ernst Maier fordert, dass die Anforderungen an die Villinger Reiter erhöht werden: dass sie mehr trainieren, mehr Reitstunden nachweisen. Zudem müssten vor Umzügen sogenannte Gelassenheitsübungen mit den Tieren gemacht werden. Dabei simuliert man mit den Pferden Umzugssituationen und gewöhnt sie an den Lärm sowie an die Menschenmassen.

PETA meint: Auch Gelassenheitsübungen sind Tierquälerei

Bei seiner Kritik bekommt Ernst Maier Rückhalt von Tierschützern. "Ich finde sein Vorgehen konsequent und bewundernswert", lobt Peter Höffken von der Tierrechtsorganisation PETA. Pferde seien Fluchttiere, auf vermeintliche Gefahr würden sie mit Weglaufen reagieren. Jede Fasnets-Veranstaltung bedeute Trubel und somit Stress für die Tiere. Deshalb komme es bei Umzügen auch immer wieder zu Unfällen, meint Höffken. Als Beispiel nennt er einen Vorfall in Laupheim: Dort ging im Juni vergangenen Jahres ein Pferdegespann durch, ein Kind wurde verletzt.

Der Tierschützer verurteilt im Gegensatz zu Maier aber auch die sogenannten Gelassenheitsübungen. Auch diese seien nicht tiergerecht. "Da läuft beispielsweise eine Kapelle durch den Stall. Oder das Tier wird mit lauten Knallgeräuschen erschreckt", berichtet er. "Das geht so lange, bis das Pferd seelisch fertig ist. Es geht darum, den Willen des Pferdes zu brechen", meint Höffken und kommt zu dem Schluss: "Das ist Tierquälerei." Er resümiert: "Für uns gehören Pferde auf eine Wiese und nicht in die Innenstadt."

Mit dieser Meinung scheint PETA nicht ganz alleine zu sein. Einige Städte in Deutschland haben Pferde bei Umzügen schon verboten. In Eppingen etwa dürfen die Tiere nicht mehr beim Martinsumzug eingesetzt werden.

In Villingen-Schwenningen sind die Pferde trotz Maiers Kritik noch immer erlaubt. Allerdings hat die Stadt erst im November die Auflagen für die Reiter verschärft - was auch alleine schon das Ende von Pferden bei Umzügen in der Doppelstadt bedeuten könnte. So hatte sich die Bürgerwehr geäußert, man sehe sich nicht in der Lage, die neuen Auflagen zu erfüllen. Würde an ihnen festgehalten, könne man nicht am Umzug teilnehmen.

Zur wiederholten Kritik von Ernst Maier schweigt der Vorstand der Bürgerwehr indes. Mehreren Gesprächsanfragen unserer Zeitung wurden Absagen erteilt. Man habe bereits alles gesagt, hieß es.