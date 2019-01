Villingen-Schwenningen Sieg durch Nachgeben

Der JSV Villingen bietet wieder ein Schnuppertraining an. Der Anfängerkurs für Kinder von sechs bis zwölf Jahren startet am Donnerstag, 7. Februar. Das Training findet donnerstags zwischen 16.45 und 18.15 Uhr in der Sporthalle der kaufmännischen Schule in Villingen statt. Der Kurs umfasst zwölf Einheiten und soll erste Einblicke in die japanische Wettkampfsportart Judo bieten, welche auf dem Prinzip "Siegen durch Nachgeben" beruht. "Der Kurs ist für Kinder lehrreich, weil es ein spannender, schneller und vielseitiger Sport ist, der Körper und Geist gleichermaßen fordert", so der Trainer. Es wird lediglich ein Jogginganzug, ein paar Hausschuhe und etwas zum Trinken benötigt. Die Kursgebühr beträgt 25 Euro. Anmeldungen sind beim Vorsitzenden Christian Riegauf, Telefon 07721/9 16 83 98, E-Mail christian.riegauf@jsv-villingen.de möglich.

Zuerst werden die Koordination, das Fallen und auch das Kämpfen trainiert. Gestartet wird mit der Fallschule, die neben dem sicheren Fallen auch die Koordination trainiert. Nach dem Fallen kommen dann die ersten Würfe und Bodentechniken, die ein geordnetes Kämpfen ermöglichen. Das sind Hilfsmittel, um ein faires "Raufen" zu ermöglichen. Im Vordergrund steht in dieser Altersklasse aber das Spielerische.

Judo ist außerdem eine Sportart, die der Selbstverteidigung dienen kann und das Selbstbewusstsein der Judoka stärkt.