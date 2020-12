Villingen-Schwenningen Sieben-Tages-Inzidenz sinkt unter 200er-Wert

Am ersten Weihnachtsfeiertag, Freitag, gab das Amt 41 Neuinfektionen bekannt, die Gesamt-Fallzahl stieg damit auf 4427, 87 Personen galten neu als genesen, neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden an diesem Tag nicht vermeldet.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag meldete die Behörde 48 neue Fälle sowie einen weiteren Todesfall – die Zahl der an oder mit dem Virus seit Beginn der Pandemie Verstorbenen erreichte damit die 100er-Marke. Gleichzeitig galten am Samstag aber auch 75 Personen zusätzlich als wieder genesen – 3829 Personen zählen zwischenzeitlich in der Region zu diesem Kreis. Aktiv infiziert sind derzeit laut Gesundheitsamt 546 Personen (-28 zum Vortag).