Villingen-Schwenningen Sie verbreitet viel Spaß in Bächle-Badisch

"Spaß verbreiten" heißt ihr Motto. Den Umgang mit Menschen liebt sie, und so lag es nahe, dass sie Anfang 2010 als Angestellte an eine Supermarktkasse in Freiburg wechselte und ihre Erlebnisse unter dem Künstlernamen "d’ Schmittie vu de Kasse" in Bächle-Badisch mit großem Temperament unter das Publikum bringt.