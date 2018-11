Villingen-Schwenningen Sie tut vielen Menschen Gutes

Zehn Jahre lang war sie Mitglied der Marbacher Talbachhexen, bei jedem Umzug im Häs und bei allen Bällen dabei und immer genau dort zur Stelle, wo helfende Hände gebraucht wurden. Da sie kein Auto besitzt, wurde ihr das Engagement in Marbach irgendwann zu anstrengend.

Ziegelbuben sind ihr Leben

Seit 18 Jahren gehört sie inzwischen den Schwenninger Ziegelbuben an, hat "noch keinen einzigen Umzug verpasst", ist die wohl erfolgreichste Abzeichenverkäuferin und für den Narrensamen einfach nur die "Ziegel-Oma", die nicht nur beim Kinderumzug alles regelt. "Die Ziegelbuben sind mein Leben", gibt sie zu. Längst wollte man sie in den wohlverdienten Ruhestand schicken, sie habe für den Verein schon genug getan, hieß es. "Das geht aber nicht", findet sie.

Marianne Rosenberger hat zwar keine eigenen, wohl aber 13 Kinder aus befreundeten Familien, die sie beim Aufwachsen begleitet und in deren Fotoalben viele Bilder von ihr kleben. In dem Wohnhaus in der Villinger Straße, in dem sie mit ihrem Wellensittich "Mucki" lebt, ist sie zugleich die Hausmeisterin für 26 Mieter. "Ich habe alles im Griff, der Chef braucht sich um nichts zu kümmern", sagt sie und lacht entwaffnend. Sie sorgt für Ordnung im Haus, schippt im Winter schon um 5 Uhr Schnee und hat der Familie des Vermieters sogar bei der Renovierung des Hauses geholfen. Selbst wenn es um die Vermietungen der Appartements geht, werde ihr Rat gehört, sagt sie und schmunzelt. "Da verlässt sich der Vermieter auf meine Menschenkenntnis".

Und Marianne Rosenberger kennt die Menschen. Seit 30 Jahren ist sie bei jeder Veranstaltung an der Garderobe des Beethovenhauses im Einsatz oder hilft bei der Bewirtung, zum Beispiel, wenn die Lebenshilfe Weihnachten feiert. Sie erinnert sich an manchen Ball, nach dem sie in den Morgenstunden nach Hause kam und nur wenige Stunden später schon für einen Fastnachtsumzug gerichtet war.

Treue Garderobiere

Als treue Garderobiere wurde sie beim Zunftball der Schwenninger Narrenzunft in diesem Jahr sogar auf die Bühne geholt und geehrt. "Das war mir ganz peinlich", gibt sie zu. Was sie jetzt tut, wenn das Beethovenhaus bald für immer seine Türen schließt? Da lacht Marianne Rosenberger wieder. "Unser Team macht einfach in der Neckarhalle weiter", sagt sie.

Ein "Nein" kennt sie nicht

Vor zwei Jahren wurde sie vom Schwenninger Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes gebeten, sich auch im offenen Seniorentreff des ­"Neckarforums" zu engagieren. Ein "Nein" kennt sie nicht, und zu viel wird einer Marianne Rosenberger auch so schnell nichts. Also sagte sie zu und kümmert sich seither an jedem Dienstag und Donnerstag um die Senioren, die von 13 bis 18 Uhr hier ein paar Stunden in Geselligkeit verbringen. Kaffee und Kuchen gibt es für die bis zu 25 Besucher immer, und seit Marianne Rosenberger da ist, ab und zu auch eine herzhafte Überraschung zur Vesperzeit.

Selber backen, das sei nicht so ihr Ding, sagt sie, dafür koche sie sehr gern. Dafür spendiert sie manchmal sogar die Lebensmittel. Auf dem Tisch steht immer ein Sparschwein. Sie hatte die Idee, auf diese Weise Geld zu sammeln für gemeinsame Ausflüge und für kleine Geschenke zu Weihnachten. "Menschen etwas Gutes zu tun, das ist meine Erfüllung", sagt sie.