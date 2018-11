Villingen-Schwenningen Sie sorgen für den flüssigen Verkehr

Ist die passende Programmierung eingesetzt – zum Beispiel die grüne Welle von der Villinger Straße bis zum Bärenplatz, von der Schwenninger Straße bis zum Bickentor – heißt das nicht, dass das für immer so bleibt.

Auf die derzeit zahlreichen Baustellen heißt es zu reagieren. Das geschehe in der Regel nicht immer sofort, weiß Herbert Beha aus Erfahrung. In manchen Fällen warte man die sich durch Umleitungen neu bildenden Verkehrsströme erst einmal ab – wie zuletzt bei den Kanalarbeiten in der Richthofenstraße – dann werde nach der Entscheidung der städtischen Verkehrsbehörde umprogrammiert. Bei älteren Anlagen sind dabei enge Grenzen gesetzt und das Ergebnis entspricht nicht immer zur Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmer.

Eine der ältesten Lichtsignalanlagen ist momentan in Villingen an der Obereschacher Straße, am Eingang in das Wohngebiet Haslach, noch in Betrieb. Hier kann es passieren, dass man als Autofahrer mutterseelenallein bei Rot an der Kreuzung steht und den gesamten Ampelzyklus abwarten muss. "Die wird als nächstes ersetzt", verspricht Beha.

Nicht wie im Krimi

Es gibt Spielfilme, da setzten Hacker mit einem Mausklick das komplette Verkehrssystem einer Stadt außer Gefecht. Herbert Beha lacht bei dieser Vorstellung. "Das kann uns nicht passieren, wir haben in Villingen-Schwenningen keine zentrale Leitstelle wie in Metropolen", sagt er. Liegt eine Störung vor, dann müssen er und seine Männer ausrücken – und das ganzjährig zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ein entsprechender Bereitschaftsplan hängt im Kellerbüro der Abteilung im Schwenninger Rathaus. Ziel des Einsatzes sind dann die grauen Metallkästen, die Schaltschränke, die in der Nähe jeder Ampelanlage stehen.

Im Gepäck der Techniker sind dabei immer auch Glühlampen der überholten Sorte, denn in die alten Anlagen einfach eine LED-Lampe hineinzuschrauben, das geht nicht. "Da muss schon die ganze Anlage ersetzt werden", sagt Beha. Die Entstörung ist eine Sache, die regelmäßigen Wartungsarbeiten sind eine andere. Elektrik, Funktion und Sicherheit werden nach Wartungsplan regelmäßig überprüft, auch die Lampengehäuse und die Scheiben müssen gesäubert werden.

Fußgänger und Radfahrer

Immer wieder sind es vor allem Fußgängertaster, die Vandalen zum Opfer fallen und ersetzt werden müssen. Von den "Streichelampeln", die man nur mit der Hand berühren muss, komme er derzeit wieder ab, berichtet Herbert Beha lachend. "Der Mensch braucht einfach was zum Drücken".

Fasziniert ist er von den intelligenter werdenden Leitsystemen für Menschen mit Sehbehinderungen. Inzwischen passen sich die Taktgeräusche bei Grün der Lautstärke heranfahrender Fahrzeuge an.

Zurzeit wird die Ampelanlage mit Bedarfsübergang für Fußgänger und Radfahrer in der Goldenbühlstraße vor den Stadtwerken komplett erneuert. Damit komme die Stadt laut Beha dem erklärten Ziel einer "radfahrergerechten" Verbindung zwischen dem Villinger Bahnhof und dem Kurgebiet näher. Ganz neu im Stadtgebiet zu finden sind die "vorgesetzten Anforderungstasten" für Radfahrer. Der Radler drückt sie schon etliche Meter vor der Überquerung und erhält Grün, wenn er den Straßenrand erreicht. "Die Technik wird immer ausgefeilter", sagt Herbert Beha und man spürt seine Begeisterung dafür.

Herbert Beha ist 62 Jahre alt, gelernter Elektrotechniker und seit 26 Jahren als Verkehrstechniker bei der Stadt Villingen-Schwenningen tätig. Die fünf Techniker, ihn eingeschlossen, sind in der Abteilung Verkehrs- und Systemtechnik, sind nicht nur für 90 Lichtsignalanlagen – in Villingen 31 und in Schwenningen 17, außerdem je 21 Fußgängerampeln in beiden Stadtteilen – zuständig, sondern auch für die Parkraumbewirtschaftung mit Wartung und Pflege der Parkscheinautomaten und elektrische Polleranlagen, mit der Telekommunikation und den Brandmeldeanlagen innerhalb der Stadtverwaltung sowie den Beschallungsanlagen in den städtischen Schulen.