Villingen-Schwenningen "Sie schlugen wie von Sinnen auf den Wagen ein"

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der AfD-Landtagsabgeordnete Lars Patrick Berg informierte am Mittwoch die Presse über den "Angriff auf Kreissprecher Joachim Senger" und forderte eine "deutliche Antwort des Rechtsstaates".

Doch was soll ganz konkret passiert sein? Joachim Senger, Sprecher des AfD-Kreisverbandes Schwarzwald-Baar, habe am vergangenen Wochenende am Bundesparteitag der Alternative für Deutschland (AfD) in Hannover teilgenommen, so wie viele andere Mitglieder auch, die ihre "demokratischen Rechte" hätten wahrnehmen wollen. Doch der Gang zum Parteitag sei für einige zum "regelrechten Spießrutenlauf" geworden, so Berg.

"Linke Prügelmobs" hätten den AfD-Mitgliedern auf dem Weg zum Veranstaltungsgelände aufgelauert und sie massiv körperlich attackiert, schildert der Landtagsabgeordnete weiter. Der Kreisvorsitzende Joachim Senger sei erheblich attackiert worden. "Sein Auto wurde zum wirtschaftlichen Totalschaden", erklärt Berg und schildert von einer Straßenblockade mehrerer Linksextremisten, die versucht hätten die Autotüren aufzureißen. "Als das nicht gelang, versuchten sie die Seitenscheiben einzutreten und prügelten und traten auf den Wagen ein." Teilweise seien die Schläger vermummt gewesen