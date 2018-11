Villingen-Schwenningen Sie mag Menschen und Leckerchen

Schwarzwald-Baar-Kreis. Sie würde so gerne, traut sich aber noch nicht so recht. Minka findet Menschen sehr interessant und kommt schon um die Beine gestrichen, weiß auch sehr genau, wo sie Leckerchen abstauben kann. Aber so ganz traut sie sich noch nicht, über ihren Schatten zu springen und sich streicheln zu lassen. Sie sucht einfühlsame, geduldige Menschen, die ihr Zutrauen gewinnen wollen. Minka ist erst zirka zwei Jahre alt, kastriert, geimpft und sozial verträglich mit anderen Katzen.