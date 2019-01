Villingen-Schwenningen Sie machen sich um den Schachsport verdient

Rudolf Thiemke, der in Brigachtal wohnt, führte seit 1995 erst den Schachclub Villingen und seit 2015 nach der Fusion mit dem Schachverein Schwenningen den Schachclub Villingen-Schwenningen als gesamtstädtische Anlaufstation für alle Freunde der 64 Felder. Zum Amt kam er eher zufällig: "Ich bin ab Anfang der 80er Jahre sehr regelmäßig zu den Spielabenden des Schachclubs gegangen, und als der damalige Vorsitzende Hans Schneider einen Nachfolger suchte, hat er mich gefragt, da ich ja immer da sei", erinnert sich Thiemke.

Zum Spiel selber kam er eher aus Zufall: Während eines Ferienlagers 1954 hatte der damals Zehnjährige ein Schachspiel gewonnen. "Erst wollte ich es gar nicht annehmen – aber dann hat mich das Spiel mehr und mehr fasziniert." In Dessau aufgewachsen, flüchtete Thiemke 1963 im Harz rechtzeitig über die noch nicht hermetisch abgeriegelte innerdeutsche Grenze in den Westen und ließ sich zunächst in Braunschweig nieder. Im Österreich-Urlaub lernte er seine Frau kennen, die aus der Ortenau stammt – und so zog er der Liebe wegen in den Süden und schließlich in die Region, wo er bei Kienzle Apparatebau Arbeit fand.

An die Fusion mit den Schwenninger Schachfreunden erinnert er sich gerne, die Zusammenarbeit mit dem dortigen Vorsitzenden Walter Strobel, der noch heute im Vorstand als Stellvertreter wirkt, bezeichnet er als überaus vertrauensvoll: "Ich denke es war eine gute Idee, einen gemeinsamen Schachverein für die Stadt zu organisieren." Das gute Miteinander im Club freut ihn, die Wettkampfmannschaften sind bunt gemischt, er selber spielt noch heute aktiv in der vierten Mannschaft in der Bezirksklasse mit. Neben der Arbeit als Vorsitzender wirkte Thiemke auch als Bezirksspielleiter sowie als Wertungsreferent im Bezirk – eine Aufgabe, die er als Computerfachmann bis heute ausübt.