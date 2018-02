Villingen-Schwenningen Sie liest und häkelt für den guten Zweck

Gestern überreichte sie Maria Noce, Gründerin des Hospiz Via Luce, einen Scheck in Höhe von 2141,76 Euro für das Gebäude, das sich im Bau befindet und einmal dafür sorgen wird, dass die Familien der Kinder im Kinderhospiz einfach einmal Familie sein können.

Maria Noce und ihre Tochter Vanessa Noce waren hocherfreut über die großzügige Spende, die Veronika Ciampa nicht mal schnell vom Konto abgehoben hat, sondern durch eigene ehrenamtliche Aktivitäten seit 2016 zusammengetragen hat. "Ich habe jetzt Zeit und da ich oft das Leid schwerkranker Kinder selbst gesehen habe, mache ich es mir zur Aufgabe, einen Beitrag zum Gelingen des Kinderhospizes zu leisten", betont sie.

Für den Unterkirnacher Weihnachtsmarkt hatte sie 2016 Einkaufsnetze für Erwachsene und Kinder gehäkelt und legte damit den Grundstein für ihre Spende, die sie auf einem Sonderkonto sammelte. Es folgten Lesungen im Rollmopstheater, in der Grundschule Rietheim und der Oberstufe in Mönchweiler. In Maria Tann verkaufte sie anlässlich eines Events Selbstgehäkeltes.