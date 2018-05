Villingen-Schwenningen Sie hilft gerne im Kongo trotz der Strapazen

Schwarzwald-Baar-Kreis. Am Sonntag, 27.Mai, reist sie wieder nach Goma. Dort will sie schwer verletzten, verstümmelten und entstellten Menschen mit plastischer und ästhetischer Chrirurgie helfen, wieder ein halbwegs normales Leben führen zu können.

Es ist ihr dritter Flug nach Goma, einer Großstadt an der Grenze zu Ruanda, mit ihrem eingeschworenen Team, das immer mitfliegt, kann sie doch sehr viel helfen und bewegen. Trotzdem schmerze sie jeder Mensch, dem sie nicht helfen könne und wenn es deshalb ist, "weil ich mit meinem Team wieder zurückfliegen muss", erklärte sie gestern im Klinikum in einem Pressegespräch. Als Entwicklungshelferin sei sie in verschiedenen Kriegsgebieten gewesen, wo sie durch ihre chirurgische Ausbildung und der Ausbildung für Plastische Chirurgie das Leid der Menschen lindern konnte, berichtet sie. Dann habe es einen Ausruf von Interplant gegeben für Ärzte, die in den Kongo fliegen würden, um dort zu operieren.

Der Kongo sei eines der schwierigsten Gebiete, sehr unstabil, er sei weltweit das zweitärmste Land mit sehr vielen Rebellen. Es habe sich niemand gemeldet, der dort hingehen wollte, so die Ärztin. Gottfried Lemperle, eine Koryphäe für plastische Chirurgie, hat sie gebeten, ob sie nach Goma fliegen würde, allein. Das hat sie abgelehnt und so habe er gesagt, er fliege mit. Dazu habe sie noch einen Anästhesist gefunden und einen Oberarzt aus Berlin, berichtet sie. Zu viert flogen sie zum ersten Mal 2016 in den Kongo, am Sonntag ist es der dritte Flug, wieder mit dem gleichen Team, wie auch beim ersten und zweiten Mal. "Wir sind dort in dem Krankenhaus das erste Team für plastische Chirurgie und operieren Tumore am Körper, im Mund, im Gesicht, Fehlbildungen und Verbrennungen sowie auch Handverletzungen", erklärt sie.