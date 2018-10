Villingen-Schwenningen Sie findet den Draht zu Schülern

Jetzt war die Unterkirnacherin in der Grundschule in Obereschach als auch an der Außenstelle in Weilersbach zu Gast. Unter dem Pseudonym Vero Kaa verfasst sie seit rund acht Jahren Bücher, Kurzgeschichten, Romane, Gedichte und Kinderbücher.

In den beiden Klassen der 1/2 hatte Ciampa ihre Geschichte vom "Teddybär Wäscheknopf" vorgelesen und damit den Kindern viel Freude bereitet. Anschließend durfte nach Herzenslust gebastelt werden – so entstanden viele lustige Teddys mit Knöpfen, die Kinder stolz mit nach Hause nehmen durften.

Veronika Ciampa, die selbst Mutter und Oma ist und seit zehn Jahren Kinderbücher schreibt, findet den Draht zu den Kindern. Sie nimmt die Kinder mit, las nicht nur aus ihrem Buch vor, sie machte auch auf das Schicksal kranker Kinder aufmerksam. So hat sie – gemeinsam mit vielen Kindern – eine Brieffreundschaft mit einem sehr kranken Jungen. Nun sammelt die engagierte Autorin mit Lesungen Geld für das geplante Kinderhospiz Sternschnuppe in Villingen-Schwenningen. Die Eltern der Schüler nahmen den Aufruf wahr und spendeten für die gute Sache.