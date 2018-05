Villingen-Schwenningen Sie begeistert Menschen für den Chorgesang

Sie benötigt viel Geduld

Trotz ständiger Reibungen und obgleich Eva-Maria Gebauer den Dialekt kaum verstand, gelang es ihr mit viel Geduld und der Fähigkeit, Menschen für eine Idee zu begeistern, ihre Vorstellungen des fertigen Chorprojektes in die Köpfe der rund 100 Teilnehmer zu transportieren.

Die Musikstücke standen als erstes fest und wurden von den Chorleitern Constanze Kaiser, Jonathan Föll und Lukas Schmid – "Wir sind zu einem tollen Team zusammengewachsen" – im Bickeberg-Grundschulchor, beim Frauenchor "Just for Femmes", bei den "Voice Boys" und dem Männerchor der "Oldies" – den Eva-Maria Gebauer in "Goldies" umtaufte – auf gewohnte Weise einstudiert.

So ganz anders als üblich sollte aber deren Darbietung aussehen: bewegungsloses Geradestehen mit der (schützenden) Liedmappe vor der Brust – damit räumte Eva-Maria Gebauer gnadenlos auf. Sie forderte die kleinen und großen Sänger auf, sich im Raum zu bewegen und dabei zu singen – auswendig! "Die Skepsis bis hin zur Auflehnung war anfangs groß", erinnert sie sich lachend. Doch wie der Wind über die ganze Welt weht – so sollten sich die Sänger fühlen und das mit einem bewegten Bühnenbild auch ausdrücken.

Das Ziel war, Musik zu machen und nicht nur Texte und Töne zu singen. Dass Bewegung alleine auch schon Musik macht, wurde deutlich, als sich die Sänger die Hände rieben, mit den Fingern schnippten, auf die Oberschenkel klopften, in die Höhe hüpften und schwer wieder landeten – ein Gewitter! Die bewusste Reduktion von Requisiten und Licht, einfach gehaltene Kleidung und der Verzicht auf Solisten waren für Eva-Maria Gebauer Stilmittel, um die hohe gesangstechnische Qualität der Chöre hörbar zu machen und gleichzeitig jeden Sänger herauszuheben.

Sie hat alle liebgewonnen

Und es hat funktioniert! Eva-Maria Gebauer ist auch eine Woche nach der bejubelten Aufführung im Theater am Ring erfüllt von dem Projekt, das sie sagen lässt: "Ich habe sie alle liebgewonnen".

Die Dokumentation des Chorprojektes "Flieg!" ist die Voraussetzung für die Zulassung zum Master-Abschluss. Was sie neben ihrer aktuellen Tätigkeit als Ausbilderin für Erzieherinnen zum Thema "Singen mit Kindern" dann machen und wohin es sie verschlagen wird, weiß Eva-Maria Gebauer noch nicht – in ihrer Branche der Normalzustand.

"Das nächste Projekt wird mich finden", sagt Eva-Maria Gebauer in der Gewissheit, dass sie in ihrem Beruf das machen darf, was sie erfüllt und ihr Spaß macht. "Dann wird auch anstrengende Arbeit nie zum Stress". Und sehr weise für eine 26-Jährige fährt sie fort: "Gerade als Berufsanfänger muss man mit den eigenen Ressourcen schonend umgehen".

Unkonventionell denken

Den vielen Chören, die unter Nachwuchsmangel leiden, rät Eva-Maria Gebauer, "Chor neu und unkonventionell zu denken". Die Verbindung zwischen Tradition und Moderne kann gelingen, davon ist die Gesangspädagogin überzeugt. Freilich braucht es dafür Kraft, Zeit, Ideen und natürlich Geld. Wofür es auch Fördertöpfe gibt, wie sie weiß.

Sie selbst hat erfolgreich an der tradierten Chorform gekratzt, aus etablierten Chören Neues herausgeholt, ohne ihnen etwas "überzustülpen" und sie hat Menschen auf und vor der Bühne neu begeistert für den Chorgesang.