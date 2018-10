Villingen-Schwenningen Sicherheitsgefühl der Bürger nicht ankratzen

Villingen-Schwenningen (lia). Was hat der OB-Kandidat mit der Favoritenrolle zu den Top-Themen in VS zu sagen? Wie möchte Jürgen Roth die alternative Kultur fördern und die Sicherheit in der Innenstadt verbessern? Was hat er für Ideen zur Neuansiedlung von Gewerbegebieten? Natürlich mangelt es ihm nicht an Ideen und Visionen, und natürlich spielt er gerne darauf an, dass er als Tuninger Bürgermeister ja schon Erfahrung als Verwaltungschef hat. Für Roth ist eine finanzielle Unterstützung der Nischenkultur ein "denkbarer Ansatz". Doch wer von alternativer Kultur spricht, landet schnell beim Thema Scheuer. Zwar sieht er seine Aufgabe darin, Möglichkeiten zu finden, um Lärmbelästigungen abzuschaffen. Doch Roth bekräftigt: "Ich habe auch den Mut zu sagen, dass eine bestimmte Anzahl von Veranstaltungen durchgeführt werden kann", spielte er auf den noch nicht ausgefochtenen Lärmstreit an. Wie wichtig ihm Jugendliche, ein Angebot an Events und dezentrale Treffpunkte in VS seien, auch dies betont er.