Villingen-Schwenningen Sicherer Hafen: OB sieht Auftrag schon übererfüllt

Oberbürgermeister Jürgen Roth äußerte sich auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten zurückhaltend und verwies auf die Gemeinderatssitzung am 18. September, bei der darüber beraten werden soll. Villingen-Schwenningen habe, so Roth, in der Vergangenheit als Kommune "unseren Auftrag zur Aufnahme von geflüchteten Menschen sehr gut erfüllt beziehungsweise. übererfüllt", so Roth. Der Erfüllungsstand zur Anschlussunterbringung im ersten Quartal 2019 liege in Villingen-Schwenningen bei -471.

"Die Schicksale auf dem Mittelmeer sind schlimm und machen einen sehr betroffen", meint der OB und hofft nach den Äußerungen des Außenministers als zuständigem Fachminister und "den endlich angehenden Bestrebungen in Europa auf eine Lösung des Problems.

Für VS sei es nach wie vor kommunale Aufgabe, vom Landkreis zugewiesene Menschen in VS unterzubringen, doch VS leiste schon weit mehr als gefordert. "Die Anzahl an Personen, die wir über die ›Quote‹ hinaus in der Vergangenheit gerne aufgenommen haben, zeigt, dass die Stadt Villingen-Schwenningen nicht nur ihrer Pflicht nachkommt, sondern darüber hinaus freiwillig einen großen Beitrag geleistet hat, leistet und wir auch zukünftig hervorragende Arbeit in der Flüchtlingsarbeit leisten – egal woher oder auf welchem Wege die Menschen zu uns kommen", so Roth. Das Schicksal der Bootsflüchtlinge berühre ihn persönlich.