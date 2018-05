Villingen-Schwenningen Showbühne trotz Baustelle

Villingen-Schwenningen. Das Motto "heimatKULTUR" der 13. Auflage der Langen Schwenninger Kulturnacht ist bewusst gewählt. Denn der Begriff Heimat werde immer diskutiert, wie Wendelin Renn stellvertretend für Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier bei der Programmvorstellung am Dienstag betont. "Heimat hat immer mit Migration zu tun, und die Kulturnacht hat bereits zwölf Mal bewiesen, dass unterschiedliche Menschen und Kulturen gemeinsam feiern können."

So soll es nach Auffassung von Renn auch am Samstag, 7. Juli, wieder sein, wenn ab 18 Uhr Künstler, Musiker und Vereine ihre Darbietungen auf sechs Bühnen und an knapp 30 weiteren Orten in Schwenningens Innenstadt zum Besten geben. Das Programm ist laut Projektleiterin Sandra Bummel wieder eine bunte Mischung, in der sich die Internationalität der Stadt widerspiegelt.

Neben bekannten Akteuren wie der Band Diva und lokalen Darstellern wie dem Straßenkehrer Uwe Spille oder der Villinger Guggenmusik Krawazi Ramblers präsentieren die Veranstalter auch einen namhaften Gast: "Als Mitternachts-Act wird die Spider Murphy Gang auf dem Muslenplatz einheizen", sagt Bummel. Die Münchner Band, deren Hit "Skandal im Sperrbezirk" die Telefonnummer von Rosi (32-16-8) unvergessen gemacht hat, wird damit vor dem Feuerwerk auftreten. Dieses wird wieder vom Dach der Stadtbibliothek abgebrannt. Neben dem Muslenplatz stehen auch auf dem kleinen Muslenplatz sowie auf dem Hockenplatz und dem Mauthepark Bühnen.