Villingen-Schwenningen Shisha-Bar-Betreiber verzichtet wegen Corona-Bedenken auf Wasserpfeifen

In Zukunft soll es Einmal-Schläuche geben

Kassem will deshalb in Zukunft auf Einmal-Schläuche setzen. Diese seien allerdings mit zwei Euro das Stück relativ teuer und müssten in der Türkei geordert werden. Eine Bestellung hat der 27-Jährige bereits aufgegeben. Die Auslieferung werde jedoch noch bis August dauern, berichtet er. Sobald die Teile da sind, sollen den Gästen auch wieder Shishas angeboten werden - mit Aufpreis für die Einmal-Schläuche.

Kassem setzt bei seinem Vorgehen auf das Verständnis der Gäste. Er habe ihnen erklärt, dass die Maßnahme für die Gesundheit der Gäste und der Mitarbeiter ergriffen worden sei. Viele der Kunden wüssten allerdings gar nicht, welche gesetzlichen Regeln derzeit für Shisha-Bars gelten. In der "Moon Lounge" wurden - so wie in anderen Gaststätten auch - die Tische im 1,5-Meter-Abstand aufgebaut, Desinfektionsmittel bereit gestellt und Schilder mit Hygiene-Hinweisen aufgehängt. Zudem hat eine Spezialfirma vor der Öffnung die Wände, die Decke und die Theke mit einem speziellen Reinigungsmittel gesäubert. Besucher dürfen die Bar nun zwar spontan ohne Reservierung besuchen, müssen sich aber in eine Liste mit ihren Personalien eintragen und einem Tisch zugewiesen werden.

Läuft Bar auch ohne Shishas?

Der gebürtige Syrer hofft nun, dass das Geschäft bis August auch ohne Shishas wieder Fahrt aufnimmt. Am vergangenen Wochenende - dem ersten seit der Wiedereröffnung - sei es schon Mal gut gelaufen. Sogar noch besser als mit Wasserpfeifen im Angebot. So würden jetzt Gäste in die Bar kommen, die sonst wegen des Rauchs fern blieben. "Nichtraucher kommen jetzt auch", freut sich der 27-Jährige. Gleichwohl hat er beobachtet, dass einige Stammgäste wieder gegangen sind, als sie von der Umstellung erfahren haben. Aber: "Sie haben woanders geraucht und sind dann wiedergekommen", erzählt Kassem.