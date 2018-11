VS-Schwenningen. Der Film "Shape of Water" läuft morgen, Dienstag, 20.30 Uhr, im Kommunalen Kino im Capitol, Alleenstraße 24, Schwenningen. Es ist ein in Bildern und Atmosphäre schwelgendes, düsteres Märchen von Guillermo Del Toro über eine Putzkraft, die sich in einen Amphibienmensch aus dem Amazonas verliebt. Nach einer traumatischen Erfahrung in der Kindheit hat Elisa (Sally Hawkins) ihre Sprache verloren. Sie lebt in einer kleinen Wohnung über einem Kino und arbeitet als Putzkraft in einem Geheimlabor der amerikanischen Regierung.