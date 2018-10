Villingen-Schwenningen Servicezentren am Samstag offen

Rund 30 Mitarbeiter stellen derzeit die bereits beantragten rund 5800 Briefwahlunterlagen an die Wahlberechtigten aus. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Briefwahlunterlagen für den Versand vorzubereiten" berichtet Deborah Schindler vom Wahlbüro. Die Dokumente seien Donnerstag oder Freitag in die Post gegangen. "Spätestens am Dienstag sollten alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger ihre beantragten Briefwahlunterlagen im Briefkasten haben", ergänzt Schindler.

Wahlberechtigte, die bisher für die Neuwahl noch keine Briefwahlunterlagen beantragt haben, können diese ab sofort in den Bürgerservicezentren, in den Ortsverwaltungen (mit Ausnahme Mühlhausen und Herzogenweiler) sowie über das Internet (www.villingen-schwenningen.de) beantragen und ausgehändigt bekommen.

Als zusätzlicher Service sind an diesem Samstag, 13. Oktober, die Bürgerservicezentren im Rathaus Schwenningen und im Alten Rathaus Villingen von 8 bis 12 Uhr ausschließlich für die Ausgabe von Briefwahlunterlagen geöffnet.