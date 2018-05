Villingen-Schwenningen Seriös und sauber recherchieren

Logistisch bedeute Nähe zum Leser bei vielen Lokalausgaben einen hohen Aufwand, sagte der Chefredakteur. Schreijäg ging kurz auf die Geschichte der vor über 180 Jahren von Wilhelm Brandecker gegründeten Zeitung ein.

Die Studierenden, die mit Studiengangsleiter Lothar Wildmann in das Druckzentrum gekommen waren, waren sehr interessiert an der Zeitungsproduktion und der Art und Weise, wie Nachrichten ausgewählt werden. Schreijäg betonte, dass es wichtig sei, seriös, sauber und mit lauteren Motiven zu recherchieren.

Der Chefredakteur begrüßte, dass in der Bundesrepublik das Zusammenspiel von öffentlich-rechtlichen und privaten Medien es dem Bürger ermögliche, sich ein Bild von öffentlichen Vorgängen zu machen. Dass der Staat nur einen geringen Einfluss auf die Medien nehme, sei Gold wert für die Meinungsfreiheit in einer Demokratie. Die Studierenden hatten zuvor im Rahmen einer Vorlesung von Felicitas Schück, Redakteurin des Schwarzwälder Boten, etwas über Öffentlichkeitsarbeit erfahren. Sie sind in Ausbildungsunternehmen tätig, die vorwiegend im Schwarzwald-Baar-Kreis, beziehungsweise im Verbreitungsgebiet des Schwarzwälder Boten liegen. Beate Mühlbacher vermittelte ihnen anschließend im Rahmen einer Führung beeindruckende Einblicke in die Abläufe der Produktion beim Druckzentrum Südwest. Zusammen mit ihrem Studiengangsleiter wollen die Studierenden nun das Gesehene und Gehörte an der Dualen Hochschule aufarbeiten.