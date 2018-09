VS-Villingen. Am Montag, 10. September, 14.30 Uhr, lädt das Katholische Bildungswerk und der Kneippverein Villingen/Königsfeld zum wöchentlichen Treffen ins Münsterzentrum mit Seniorentanz unter der Leitung von Rosemarie Lehmann ein. Birgitt Merkel wird sie als Assistentin unterstützen. Sobald die Grundausbildung "Erlebnistanz – Leiterin" im Januar abgeschlossen ist, übernimmt sie die Gruppe. Beide Frauen laden zu Beginn des neuen Tanzjahres zu Kaffee/Tee und Kuchen ein. Sie freuen sich nicht nur über die treuen Tänzerinnen, die Rosemarie Lehmann teilweise seit 38 Jahren begleiten, sondern auch über neue Teilnehmerinnen, nicht nur vom Kneippverein. In einer fröhlichen Runde werden ganz verschiedene Tänze und Rhythmen angeboten, bei denen jede von Beginn an mitmachen kann.