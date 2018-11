Villingen-Schwenningen Seniorenrat will stärker gehört werden

Villingen-Schwenningen. Vor allem in Schwenningen und in den Umlandgemeinden stoße man immer wieder auf Unkenntnis. Das mag daran liegen, dass vier der im Arbeitskreis aktiven Mitglieder – außer Moser noch Susanne Schneider, Gerd Gienger und Dieter Scheu – in Villingen leben. Nur Karl Mühleisen wohnt in Schwenningen. Zu Beginn des Jahres hat er deshalb an jedem zweiten Dienstag im Monat von 10 bis 11 Uhr eine Sprechstunde eingerichtet. Doch in das kleine Büro in der Erzbergerstraße, neben der seniorengerechten Musterwohnung des Kreises, sind seither nicht viele Menschen gekommen.

In Villingen dagegen werden die dreimal wöchentlichen Sprechstunden sehr gut angenommen. Für Beratungen, Vermittlungen und manchmal auch "einfach nur zum Schwätzen" (Moser) kommen Senioren hierher.

Der Seniorenrat ist aber nicht nur Ansprechpartner. Der aktive Arbeitskreis widmete sich in diesem Jahr dem Kurgarten, verpasste ihm mit Hilfe von Sponsoren eine Schönheitskur und führte die einst so beliebten Kurkonzerte wieder ein – mit Erfolg. Zu fünf Konzerten kamen mehr als 700 Zuhörer. Am 11. Mai wird der neue Kurgarten mit einem Ganztagsprogramm gefeiert und auch die auf Kosten des Seniorenrates renovierte Majolikafigur des Flötenspielers wieder aufgestellt.