Im Rahmen der Aktion "Frohe Herzen" durften sich auch in diesem Jahr die Bewohner der Seniorenresidenz am Kaiserring in Villingen über eine Einladung in den Europa-Park nach Rust freuen. Mit 45 Senioren, Ehrenamtlichen und Betreuern machte sich die Gruppe mit dem Bus auf den Weg in den Freizeitpark. Auch das Wetter spielte mit, so dass die Gruppe neben der beliebten Flamenco-Show einige weitere Attraktionen besuchen konnte. Nach einem gemeinsamen Mittagessen im Restaurant Don Quichotte im Spanien-Bereich des Europa-Parks ging es zunächst zur gemütlichen Dschungelfloßfahrt, ehe es noch ein wenig rasanter beim Flug des Ikarus wurde. Besonderheit war jedoch für alle Besucher aus Villingen die Eisshow Paddington on Ice, die wie der gesamte Ausflug bei allen in bleibender Erinnerung behalten wird. Foto: Seniorenresidenz