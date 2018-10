Villingen-Schwenningen Senioren schunkeln

Ganz nach dem großen Vorbild, der Münchner Wiesn, hieß es auch in Schwenningen: "O‘zapft is." Als die Betreuungskräfte auch noch in Dirndl und Lederhosen jodelnd und tanzend durch den Saal stoben, kannten die Bewohner fast kein Halten mehr. Laut Pressemitteilung übernahm dabei wie jedes Jahr der Schwenninger "Neckarbua" die musikalische Unterhaltung und brachte die Wiesn-Hits in das blau und weiß geschmückte Restaurant.

Die Feiernden schunkelten, tanzten und sangen kräftig mit, wie es heißt. Nach Zugaben, einem leeren Fass Bier und lahmen Tanzbeinen seien sich alle einig gewesen: Das Oktoberfest zählt zu den schönsten Festen im Haus der Betreuung und Pflege.