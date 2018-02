Villingen-Schwenningen Senioren leiden unter mangelhaftem Räumdienst

Wenn der Wetterbericht vermeldet, dass der Winter uns noch ein Weilchen treu bleiben soll, treibt das den Senioren im Betreuten Wohnen am Warenbach in der Villinger Bleichestraße Sorgenfalten auf die Stirn. Schon wieder kein freier Ausgang aus den Wohngebäuden und keine Möglichkeit, an das auf dem Stellplatz geparkte Auto hinter den Schneerudern zukommen, die der Schneepflug zusammengeschoben hat?

Erst Passanten befreien die Senioren mit Rollator aus dem Dilemma

Sie fühlen sich alleine gelassen mit ihrer Kritik, die sie im Rahmen der monatlichen Sprechstunde mehrfach an die Verwaltung geäußert hätten. Erfolglos. "Die reagieren leider nicht", sagt Susanne Löffelhardt, eine der noch rüstigeren Senioren in der Einrichtung, und macht den Fall nun deshalb öffentlich. Bis zum Jahresende 2017, als die Hausmeister noch für den Winterdienst verantwortlich zeichneten, war die Welt in der Bleichestraße noch in Ordnung. "Das hat super funktioniert", erzählt die 81-Jährige. Doch seit Übernahme der Tätigkeit durch einen privaten Anbieter – der letztlich von ihrem Geld bezahlt werde – klagen die Senioren über den mangelhaften Service.