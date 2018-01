VS-Pfaffenweiler/Herzogenweiler. Der Seniorenkreis fährt am Donnerstag, 18. Januar, nach Bräunlingen. In Bräunlingen wird die renovierte Stadtkirche besucht. Pfarrer Eckert wird einige Erklärungen zur Kirche geben. Nach dem Kirchenbesuch gehen die Teilnehmer in das Kelnhof-Museum und anschließend zum Abschluss in das Restaurant Lindenhof in Bräunlingen. Abfahrtszeiten: 13.45 Uhr Pfaffenweiler Festhalle, 13.50 Uhr Herzogenweiler Gasthaus Ritter, 14 Uhr Tannheim Festhalle, Rückfahrt: etwa 19 Uhr, Anmeldungen bis zum 16. Januar bei Christel Warok, Telefon 07721/2 71 07. Freunde und Bekannte sind zur Teilnahme eingeladen.