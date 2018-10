VS-Pfaffenweiler/Herzogenweiler. Der Seniorenkreis Pfaffenweiler-Herzogenweiler fährt am Donnerstag, 25. Oktober, zur Betriebsbesichtigung der Konfitürenmanufaktur Alfred Faller in Utzenfeld. Nach der Betriebsbesichtigung ist im Café der Firma Faller Zeit zum Kaffee trinken. Auf der Rückfahrt ist der Abschluss in der bereits bekannten Straußi in Buchholz bei Waldkirch. Abfahrt ist um 11.45 Uhr in Pfaffenweiler an der Festhalle, um 11.50 Uhr in Herzogenweiler am Gasthaus Ritter und um 12 Uhr in Tannheim an der Festhalle. Die Rückfahrt ist um 19.30 Uhr geplant. Anmeldungen nimmt Christel Warok bis Dienstag, 23. Oktober, entgegen. Auch Freunde und Bekannte sind beim Ausflug willkommen.