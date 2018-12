Villingen-Schwenningen Senior bei Sturz auf Notaufnahme-Parkplatz tödlich verletzt

Am Donnerstag wollte der gesundheitlich geschwächte 86-Jährige wegen einer Fußverletzung in die Notaufnahme des Krankenhauses. Während er auf seine Ehefrau wartete, erlitt er einen Schwächeanfall und stürzte in der Folge so unglücklich, dass er mit den Hinterkopf auf dem Boden aufschlug. Wegen der schweren Kopfverletzung wurde er im Klinikum sofort behandelt.

Die Ärzte konnten ihm nicht mehr helfen. Er verstarb am Samstagmorgen an den Folgen des Sturzes.