Villingen-Schwenningen Senior randaliert mit Schaufellader

Fassungslos rief er die Polizei, schilderte dort, was sich gerade vor seinen Augen abspielen würde. Die Beamten reagieren sofort, eilten zugleich mit zwei Streifen an den Ort des Geschehens und stoppten die wilde Zerstörungsfahrt durch den fremden Garten. Schnell wird klar: Der 71-Jährige, der in Villingen-Schwenningen wohnt, war zu diesem Zeitpunkt kaum mehr Herr seiner Sinne. "Er hat unverständliche Gründe genannt, was er in dem Garten zu suchen hätte", berichtet Polizeisprecher Dieter Popp auf Anfrage unserer Zeitung. Demnach habe er "der Verkäuferin viel Arbeit abnehmen" wollen. Und: "Ich will den Kaufpreis senken."

Popp erklärt, dass dies für die Beamten kaum nachvollziehbar gewesen sein soll und keinen Sinn machte. Demnach habe es sich ganz offensichtlich um einen psychischen Ausnahmezustand gehandelt, in dem sich der Mann befand. Die Beamten brachten ihn deshalb in eine Spezialklinik.

Warum der Mann ausgerechnet dieses Haus für seine eigenwillige Aktion ausgesucht hatte, ist nicht bekannt. Offenbar habe der 71-Jährige zuvor bei Nachbarn gefragt, ob das Haus zu verkaufen sei, was sie bejahten. Anschließend sei er mit dem Schaufellader, welcher sich wohl in seinem Besitz befindet, angerückt.

Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf mehrere zehntausend Euro beziffert. Diesen will die Familie des Mannes nun wiedergutmachen, berichtet der Immobilienmakler. "Die Angehörigen sind bemüht, es ist ja irgendwie auch ein trauriger Fall", erzählt er. Allerdings ist es aufgrund der Verwüstung im Garten vermutlich nicht einfacher geworden, einen Käufer für die Immobilie zu finden.