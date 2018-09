Villingen-Schwenningen. Wem die Arbeit mit Kindern am Herzen liegt und sich mit dem Gedanken beschäftigt, als Tagesmutter oder als Tagesvater zu arbeiten, hat nun die Chance am Qualifizierungsseminar für Tagespflegepersonen teilzunehmen. Der Kurs, der vom Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport in Kooperation mit der Volkshochschule Villingen-Schwenningen veranstaltet wird, startet am Montag, 17. September. Der Kurs vermittelt den zukünftigen Tagespflegepersonen pädagogische und rechtliche Kenntnisse. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmer eine Pflegeerlaubnis, die sie zur Betreuung fremder Kinder befugt. Das Seminar umfasst 160 Unterrichtseinheiten und findet in der Schwenninger Volkshochschule, Metzgergasse 6, 8.15 Uhr bis 12.30 Uhr statt. Die Kosten betragen 160 Euro, inklusive informativer Seminarunterlagen. Anmeldungen: Telefon 07721/82-2162 oder per E-Mail an martina.bruhn@villingen-schwenningen.de melden.