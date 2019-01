Villingen-Schwenningen. Das Tagesseminar "Konfliktmanagement – Konflikte verstehen und lösen" mit Ralf Teufel bietet die Volkshochschule (VHS) Villingen-Schwenningen am Samstag, 26. Januar, an. Der Kurs ist von 9 bis 17 Uhr in der VHS-Geschäftsstelle in Schwenningen in der Metzgergasse 8. Der Referent erarbeitet mit den Teilnehmern, wodurch Konflikte entstehen, wie sie gelöst werden können und welche Chancen sie für Veränderungen bedeuten. In Unternehmen, Vereinen und Organisationen, aber auch im privaten Alltag können die unterschiedlichsten Konflikte entstehen. Die Ursachen liegen oft im zwischenmenschlichen Bereich und bedingen sich durch verschiedene Persönlichkeitsstrukturen, Interessen und Zielverfolgungen. Werden die Konflikte nicht rechtzeitig erkannt oder wahrgenommen, verhindern sie das Erreichen gemeinsamer Ziele. Anmeldungen sind bei den VHS-Geschäftsstellen, unter Telefon 07720/82 33 44 oder im Internet unter www.villingen-schwenningen.de/Bildung möglich.