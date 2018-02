Villingen-Schwenningen "Selten mit so viel Liebe begrüßt worden"

Der runde 90.+1. Geburtstag der Alte Jungfere blieb kein Dinner for One. Was im vergangenen Jahr nicht ging, das kann man ja nachholen, denn so jung kann man immer noch mal zusammen kommen. "Es ist gut, dass ihr lacht, wir sind ja nicht auf einer Beerdigung", erklärte Kiri Lauterbach zu Beginn des Abends ob der ungewohnten Stille im Saal, denn die Männer waren sehr aufmerksam und lasen den Damen jedes Wort von den Lippen ab. Die Männer hatten sich wohl gut gehalten, denn es sei erfreulich, dass sie noch in den Frack von vor zehn Jahren passten, ohne dass es spannt, lautete das Kompliment. Wie es nach dem kredenzten Sterne-Menue aussah, das ist ja wieder etwas anderes.

Die Herren erschienen standesgemäß, hatten sich so richtig in Schale geschmissen, in Frack, Gehrock oder auch Stresemann, und nicht ohne ihren Zylinder oder Bowler, fast wie im Oberhaus in Westminister, und erhoben sich auch artig von ihren Plätzen, als der Hofstaat einzog. "Es ist so dunkel, wenn man runter schaut, es ist Nacht, empfand es Oberjungfer Margot Schaumann ungewohnt. Die bunten Tupfen, das waren die Jungfere. "Wir sind selten mit so viel Liebe begrüßt worden wie von euch. Wir sind so aufgeregt, wir sind es nicht gewohnt mit so vielen Männern, und hoffen, dass wir eure Erwartungen erfüllen können", erklärte Margot Schaumann.

Diese Befürchtung dürfte sich bald zerstreut haben. Über das Programm wurde schon berichtet. Die Herren wussten, auf was sie sich einlassen, und wenn man so durch die Reihen ging: Es gab keinen, der nicht wenigstens etwas mit Fasnet am Hut hat und hatte, und oder im Städtle noch nie irgendwie närrisch aufgefallen ist oder gar ins kalte Wasser geschmissen wurde. Es war ein Abend auf verbindlich geschätzte Gegenseitigkeit.