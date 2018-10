VS-Villingen. Den ursprünglich für Donnerstag, 11. Oktober, ab 20 Uhr vorgesehenen Sektionsabend im Villinger Münsterzentrum musste der Deutsche Alpenverein aus organisatorischen Gründen auf Donnerstag, 25. Oktober, verschieben. Hansjörg Dufner von der Bergsteigergruppe Furtwangen zeigt im kleinen Saal einen Bildvortrag über seine Skitouren auf Island. Fritz Weißer präsentiert beeindruckende Bilder sowohl von seiner Hüttenwanderung auf dem Karnischen Höhenweg im vergangenen Jahr als auch von seiner siebentägigen Wanderung auf dem Grand Randonée (GR) 5 von St. Gingolp in der Schweiz am Südufer des Genfer Sees bis nach Servoz am Montblanc. Ebenso sind Bilder von der so genannten Hotelgruppe zu sehen, die Peter Schütte leitete.