Villingen-Schwenningen Seit wann gibt es Weihnachtsbäume?

Auch an den anderen Tagen der Weihnachtsferien lädt das Franziskanermuseum zum Besuch ein. Die Dauerausstellung mit vielen Schätzen zur Stadtgeschichte Villingens, zu den Kelten vom Magdalenenberg und zur Schwarzwaldsammlung hat über die Feiertage wie folgt geöffnet: Dienstag bis Samstag von 13 bis 17 Uhr und Sonn- und Feiertag von 11 bis 17 Uhr, geschlossen bleibt das Museum am 24., 25., 31. Dezember und am 1. Januar. Der Eintritt in die Dauerausstellung ist frei.