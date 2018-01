Villingen-Schwenningen Seit fünf Jahren Garant für Klamauk

Gut 60 Seiten Manuskript schreibt Thomas Moser. Da gebe es schon mal Passagen, die von Michael Schopfer kritisiert werden. "Wir sagen uns auch mal die Meinung", das gehöre dazu. Aber über allem stehe die Achtung vor dem anderen. Anfangs sei das Zusammenspiel schwierig gewesen, aber mittlerweile sind sie ein versiertes Team. Bei den Auftritten sei deshalb auch viel Spontanes möglich. Wenn die Termine vorbei sind, genießen sie wieder ein Dreivierteljahr Abstand voneinander. Das müsse dann auch sein.

Die Auftritte in Villingen und Schwenningen unterscheiden sich deutlich, meinen die beiden. "Die Schwenninger sind eindeutig schmerzfreier", stellt Schopfer immer wieder fest. Er sei aber enttäuscht von manchen, die eigentlich Interesse an der gemeinsamen Stadt haben sollten, aber noch nie zu ihren Programmen gekommen seien. "Die, mit denen wir gerechnet haben, kommen nicht", so Moser und meint damit Vertreter aus Fasnetsvereinen oder Gemeinderäte. "Wenn wir so lange Kabarett machen, bis sich die Stadträte in den Armen liegen, schaffen wir das nicht." Das sei andererseits gar nicht so schlimm, philosophiert Schopfer, denn "wir leben ganz gut von biestigen Stadträten."

Der satirische Jahresrückblick geht in die Verlängerung. Thomas Moser und Michael Schopfer spielen am Sonntag, 28. Januar, 19 Uhr, im Café Häring in Schwenningen sowie am Samstag, 3. Februar, 20 Uhr, im Ratskeller in Villingen. Karten sind erhältlich beim Reinigungszentrum Heinzmann in der Niedere Straße 53, Telefon 07721/2 53 86, Blumenhaus Schopfer, Schützenstraße 28, Telefon 07720/5825 sowie unter th.moser@gmx.de für 16 Euro oder an der Abendkasse für 18 Euro.