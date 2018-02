Villingen-Schwenningen Seit 60 Jahren an vorderster Front mit dabei

Im Laufe der Jahre seien aus der "Fahnengarde" dann die offiziellen Ratsfrauen entstanden. "Als wir Männer ein neues Häs bekommen haben, musste für die Frauen natürlich auch ein weiteres passendes her", berichtet der Ehrensäckelmeister. Und das habe die Zunft in Tübingen machen lassen, wo es heute noch gefertigt wird.

Noch eine grundlegende Änderung hatte es im Jahre 1971 gegeben: Die Ratsfrauen wechselten von der Straße auf den großen Schwanenwagen, von wo aus sie bis heute die Umzüge anführen. "Es war ein tolles Gefühl auf dem Wagen, aber wir hatten immer ganz schön Muskelkater vom Gutsle-Werfen", erinnert sich Lonie Golinske.

Und auch sonst seien die Ratsfrauen aktiv gewesen, unter anderem hätten sie für den großen Wagen der Narrenzunft Glühwein und rote Wurst gekocht. Auch am Bau des Rosenwagens waren die Damen maßgeblich beteiligt, fährt Golinske fort. Ihre Schwester erinnert sich an einen weiteren Höhepunkt aus dem Jahr 1975, als die Truppe zusammen mit den Männern ein halbes Jahr lang vor der Fasnet jeden Abend im Bauhof der Narrenzunft Stoffe für die Straßendekoration zusammengenäht hat. "Der Zusammenhalt war groß, jeder hat sich miteingebracht. Wir wollen die Zeit überhaupt nicht missen", fasst sie zusammen.

Irgendwann sei den Schwestern die Teilnahme zu anstrengend geworden. "Jetzt machen es die jungen Frauen", sagt Glass, die froh ist, dass die Tradition auch nach 60 Jahren weitergeführt wird – wenn auch einfach anders als zu ihrer Zeit. Offiziell gefeiert werde das Jubiläum in diesem Jahr aber nicht.

Dann fällt der Blick wieder auf das Häs aus den Fünfzigerjahren. Max Glass hat es in die Zunftstube mitgebracht, um es für den großen Narrensprung zum 90-jährigen Jubiläum der Narrenzunft am kommenden Fasnetssamstag zur Verfügung zu stellen. "Wir hoffen, dass sich jemand findet, der hineinpasst", meint er und spielt auf die damalige ungewöhnlich enge Passform an.

Während auch er am Jubiläumssprung vom Hocken- Richtung Muslenplatz teilnehmen wird, werden die Schwestern Glass und Golinske in der Zunftstube warten – und es wird bestimmt die eine oder andere Erinnerung an frühere Umzüge in ihnen hochsteigen, als sie winkend als stolze Ratsfrauen durch die vollen Straßen gezogen sind.