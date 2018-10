Villingen-Schwenningen Seit 50 Jahren Lust an Klassik und Moderne

VS-Schwenningen. Zu hören sein wird das Klavierkonzert Nr. 1 in e-moll von Frederic Chopin und die Messe Nr. 5 in As-Dur op. 11 D 678 von Franz Schubert. Im Jahre 1830 komponierte Chopin als 20-Jähriger das erste Klavierkonzert in e-moll als das bedeutendste seiner Werke für Klavier und Orchester. Chopin verwendet typisch polnische Elemente und stilisiert im Schlusssatz kunstvoll den volkstümlichen Tanz Krakowiak. Auf dem Bösendorfer-Flügel in der Johanneskirche spielt der junge Pianist Adrian Henke den Solopart des Konzerts, begleitet vom Ensemble Pro Musica Villingen- Schwenningen mit seinem Leiter Johannes Kaletta als Konzertmeister.

Adrian Henke wurde im Jahr 2000 in Freiburg mit deutsch-nigerianisch/britischen Wurzeln geboren. Er bekam seinen ersten Klavierunterricht im Alter von fünf Jahren an der Musikakademie in Villingen-Schwenningen. Von 2009 bis 2013 wurde er von Kiki Kohring unterrichtet. Sein Orchesterdebüt gab er 2013 als Solist der "Rhapsody in Blue" von Gershwin. Mit 13 Jahren wurde er am Pre College der Musikhochschule Trossingen aufgenommen und gewann 2014 in der Kategorie Klavier Solo den zweiten Bundespreis bei "Jugend musiziert". 2017 wechselte er an die Musikhochschule Freiburg – in die Freiburger Akademie zur Begabtenförderung – und wird seitdem von Elza Kolodin ausgebildet.

Anlässlich seines 50-jährigen Bestehens führt der Bach-Chor die As-Dur-Messe von Franz Schubert auf. Ein Werk, mit dem Schubert nach eigenen Worten immer wieder neu nach dem "Höchsten in der Kunst" strebte. Dies war zweifellos äußerst erfolgreich, gehört das Werk zu den ausgewogensten Messe-Vertonungen der gesamten Musikliteratur und gilt heute als Höhepunkt romantischer Sakralmusik.