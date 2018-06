Villingen-Schwenningen Seit 40 Jahren eine verlässliche Stütze für Familien

Gertrud Moser, Leiterin der BEKJ, erinnerte an die Geschichte der Beratungsstelle, die am 10. Mai 1987 ihre Arbeit aufnahm. Mit zunächst zehn Beratungsstunden pro Woche war Doris Tröster die erste fest angestellte Mitarbeiterin der Außenstelle. Die Stadt Furtwangen stellte damals zwei Räume in der Friedrichschule zur Verfügung. 1980 zog die Beratungsstelle in die ersten eigenen Räume in die Laulestraße um, seit 1989 ist sie in den Räumen am Marktplatz 27 untergebracht.

Personell überzeuge die Beratungsstelle durch Kontinuität, betonte Moser. 24 Jahre lang habe zum Beispiel Doris Tröster der Stelle die Treue gehalten.

Franz Sauter erinnerte in seiner Ansprache an die Bemühungen des damaligen Bürgermeisters Hans Frank. Ohne dessen Unterstützung sei die Umsetzung der Einrichtung nicht möglich gewesen, sagte Sauter.