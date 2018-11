Villingen-Schwenningen Seit 40 Jahren den richtigen Stich

VS-Schwenningen. Eine ereignisreiche Woche hat Nicole Reger hinter sich. Gleich drei Anlässe zum Feiern hatte die Inhaberin des Nähgeschäftes an der Schützenstraße. Während sie in diesem Jahr ihr 40-jähriges Laden-Bestehen bejubeln darf, feierte sie vergangenen Freitag ihren 75. Geburtstag. Gleichzeitig bekam sie am selben Tag Besuch von Elke und Michael Jauch aus dem Vorstand der Schabel-Hexenzunft Bad Dürrheim. Die stellvertretende Vorsitzende und der Schriftführer überreichten der Jubilarin anlässlich ihrer 30-jährigen Mitgliedschaft im Verein eine Urkunde sowie eine bei Jens Günther’s Textil- und Werbedruck angefertigte Schiefertafel.

Michael Jauch bedankte sich im Namen der Schabel-Hexen nicht nur für Regers 30-jährige Vereinstreue, sondern vor allem für ihre geleistete Arbeit in dieser Zeit. "Seit unser Gründung 1987 lassen wir unsere Häser hier nähen", schildert er die Verbundenheit zu "ihrer" Näherin. Und damit sind die Schabel-Hexen in bester Gesellschaft, wie Nicole Reger erzählt. "Die Herkunft der Fastnachtsvereine, die ihre Häser bei mir nähen lassen oder ihre Stoffe, Strohschuhe und Socken hier kaufen, reicht vom Freiburger Raum bis Stuttgart. "Viele der Häser wurden mit mir zusammen entworfen", blickt sie auf jahrzehntelange Arbeit mit und für Vereine zurück.

Selbstverständlich sind auch Schwenninger Vereine oder einzelne Zunftmitglieder bei ihr Kunde. "Egal ob Sauerwasen-, Butterfass- oder Bauchenberg-Hexen, Moosmulle oder die Schwenninger Bären – sie sind oder waren alle schon bei mir." Die Bedeutung, die ihre Kunden im Allgemeinen, aber vor allem auch die Fastnachtsvereine für sie haben, beruht auf Gegenseitigkeit. Das bestätigen auch Elke und Michael Jauch – wahrscheinlich stellvertretend für viele andere.