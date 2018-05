Villingen-Schwenningen Sein Training ist die Achterbahnfahrt

"Die VUCA-Welt fordert uns, aber sie bietet uns aber so viele Möglichkeiten wie noch nie", davon ist Krause überzeugt. Als Beispiel nennt er in seinem Text eine geplante Fahrt mit der Bahn. Es gibt sie kaum noch, die ­freundliche Dame am Schalter, die dafür den Fahrschein aus­händigt. Es bleiben aber vier Alternativen: 1. Den Automaten zu benutzen, 2. Das Ticket auf der Homepage der Bahn von zu Hause aus zu lösen, 3. Das Gleiche, aber mobil, über eine App zu tun und 4. Ins Reisebüro zu gehen und die zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Kauf zu nehmen.

Er macht Angst vor Veränderung aus

Die Angst vor Veränderung macht Marc-Dino Krause in seiner Umgebung immer wieder aus. Veränderung könne man aber trainieren, sagt er und nennt sich selbst als Beispiel.

Seiner Angst vor Höhe, Kontrollverlust und das Misstrauen gegenüber technischen Aufbauten begegnet er einmal im Jahr im Europapark. Dort setzt er sich stets in eine Achterbahn – "und es ist noch nichts passiert", sagt er und lacht.

Sein neues Projekt ist das "erste männliche" Speaker-Duo gemeinsam mit dem 57-jährigen Wilhelm Schiwy aus Bremen, einem Walking-Fußballer (das ist Fußball im Gehen). Ganz im Sinne des TV-Moderatorenduos Delling/Netzer wolle man sich auf der Bühne verbal die Bälle zuspielen, kündigt Marc-Dino Krause an. Die ersten Auftritte in Düsseldorf und Bremen stehen schon in seinem Terminkalender.