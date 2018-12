In Weilersbach gibt es einen neuen Stuckateur-Betrieb: Christian Seeler hat sich in der Längentalstraße selbstständig gemacht, nachdem er die Fortbildung zum Meister erfolgreich absolviert und den Meisterbrief im Stuckateur-Handwerk erhalten hat. Der erfahrene Handwerker, unter anderem arbeitete er lange für das Malergeschäft Kammerer in Weilersbach, legt den Schwerpunkt auf Renovierungen, Umbauten und Sanierungen. Das gesamte Leistungsspektrum ist auf der Homepage www.stuckateur-seeler.de präsentiert. Auf dem Foto zeigt er mit Frau Melanie das neue Firmenfahrzeug, das auf vielen Baustellen zu sehen sein wird. Denn der Start verlief vielversprechend: Es gebe hohe Nachfrage nach Stuckateuren. Foto: Preuß