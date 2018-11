Villingen-Schwenningen Sechser – aber nur 192 000 Euro

Den Eintritt in den begehrten Club der Millionäre verpasste der Tipper aus VS denkbar knapp: Als Superzahl war die Sechs auf seiner Spielquittung vermerkt, die Fünf fiel am Samstagabend in Saarbrücken aus der Ziehungstrommel. Mit der passenden Superzahl wäre der Gewinn auf 6,8 Millionen Euro geklettert.

So blieb der Jackpot bundesweit unbesetzt und wächst bis zur Mittwochsziehung auf rund acht Millionen Euro.

Wer hinter dem Gewinner aus VS steckt, ist Lotto Baden-Württemberg noch nicht bekannt. Der Tipper gab seinen Spielschein anonym in einer Annahmestelle in einem Villinger Stadtteil ab.

Zum Abruf ist jetzt die gültige Spielquittung entscheidend. Diese kann der Gewinner in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Stuttgarter Zentrale einreichen.

Zuletzt gewinnt junger Mann 812 000 Euro

Den letzten Großgewinn im Raum VS hatte es erst vor zwei Wochen gegeben. Anfang November freute sich ein Lottospieler dank eines Sechsers über 812 000 Euro. Der junge Mann aus der Nähe der Doppelstadt forderte seinen Gewinn inzwischen an.