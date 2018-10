Villingen-Schwenningen Werke aus Glas versteigert

VS-Tannheim. Auf diese Idee habe ihn der Erfolg der Hilfsaktion für die Familie Schwörer in Pfaffenweiler gebracht, nachdem ein Großteil ihrer Kühe an Botulismus gestorben war, denn er stamme ursprünglich von diesem Hof, erzählte der rüstige Senior. So brachte einer der Schwiegersöhne zur Überraschung der großen Familie mit sechs Kindern, vielen Enkeln und Urenkeln bei der Geburtstagsfeier manche Kostbarkeiten unter den Hammer. Und die freuten sich natürlich alle, das ein oder andere Schmuckstück ergattern zu können.

636 Euro kamen zusammen, die Schwörer an Sybille Bippus und Doris ­Riesle, die beiden Vorsitzenden des Fördervereins Tannheimer Freibad, und Ortsvorsteherin Anja Keller überreichte. Mit seiner Spende will er ein Zeichen setzen und um weitere Unterstützung werben, gerade auch seitens der Stadt, liegt ihm doch der Erhalt der Freizeiteinrichtung am Herzen. "Das ist super, dass du gleich an unser Freibad gedacht hast", freute sich Anja Keller. Allein mit dem städtischen Zuschuss von jährlich 35 000 Euro lasse sich kein Geld beispielsweise für die notwendige Sanierung ansparen, betonten die Gäste. So sei es toll, dass er die Versteigerung initiiert hat. Ebenso begeistert wie von der Spende zeigten sie sich vom Talent des 96-Jährigen für die ­Tiffany-Glaskunst.

1993 habe er bei einem Besuch in St. Märgen in der Volkshochschule solche Objekte bewundert und beschlossen, dieses Kunsthandwerk selbst zu lernen. Drei Kurse bildeten die Grundlage für all die filigranen Arbeiten, die er inzwischen anfertigte. Ein Adler und eine Gans zählen zu seinen Anfängen. Heute zeugt die ganze Wohnung von seinem Können, ob ein Spiegel mit Blumenornamenten, Türverglasungen oder gar eine Flasche, für die er rund 3000 Einzelteile verwendet hat. Aus der Tannheimer Kirche hat er nach einem Schwarz-Weiß-Foto als Vorlage ein farbiges Bild geschaffen, sogar den Rahmen hat er selbst gebaut. Auch Mosaike haben es ihm angetan, Steinchen und Steinchen hat er zu Sonnenblumen oder einer Mutter Gottes zusammengesetzt oder Brettspiele aus Holz gebastelt. Unzählige Stunden hat er in sein Hobby gesteckt, Werkzeug angeschafft und eine Werkstatt eingerichtet, in der er morgens oder abends stand, sobald es die Landwirtschaft zuließ. Denn noch lange stand er dem Sohn auf dem Hof zur Seite. Auch jetzt fehle ihm die Zeit fürs Werkeln, erklärte er. Da seine Frau sich inzwischen nicht mehr um den Haushalt kümmern kann, ist er als Hausmann eingesprungen und übernimmt alles vom Einkaufen übers Kochen bis hin zum Waschen.